Dünya Ayak Tenisi Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan Ayak Tenisi takımı antrenör ve sporcuları bu sporun gelişimi için her zaman destek veren iki müdürü ziyaret ederek plaket verdiler.

Ayak Tenisi Milli hakemi Serkan Türksoy ve İl Hakemi Barlas Albayrak ile ayak tenisi sporcuları uzun yıllar Spor Lisesi müdürlüğü yaptıktan sonra şu anda Tanyeri İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Murat Terlemez’i ziyaret ederek branşa verdikleri destek nedeni ile teşekkür ettiler. Terlemez ise unutulmadığını görmek hatırlanmak nedeni ile Ayak Tenisi takımına teşekkür etti ve Dünya Şampiyonasında başarılar diledi.

Bu ziyaretin ardından ise halen Spor Lisesi Müdürü olarak görev yapan ve Ayak Tenisi’ne her türlü desteği veren Hakan Kılcı’yı ziyaret ettiler ve kendisine destekleri için teşekkür plaketi verdiler.

Spor Lisesi Müdürü Hakan Kılcı da ziyaretleri için Ayak Tenisi takımı idareci ve sporcularına teşekkür etti ülkemizi temsil edecekleri Avrupa Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarılar dileğinde bulundu.