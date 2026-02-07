Sivas’ta yapılan Masa Tenisi Okul Sporları grup birinciliğinde kızlarda iki Çorum takımı finalde karşılaştı. Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi birinci Özel Pınar Koleji ise ikinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

2-5 Şubat tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Liseli Gençler Masa Tenisi Grup birinciliğinde üç grupta yapılan müsabakalar sonunda tüm rakiplerini yenen iki Çorum temsilcisi Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi ile Özel Pınar Anadolu Lisesi finalde karşılaştı.

Antrenör Mesut Kuşgöz yönetiminde sporcular Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Elizan Başar ve Beyza Aşkın’dan oluşankadrosu ile Bahçeşehir Koleji rakibini yenerek grup birincisi olarak Türkiye finallerine yükseldi.

Özel Pınar Koleji ise antrenör Muammer Kaya ve sporcular Nazlı Şahan, Nehir Bolat, Reyyan Çağman ve İnci Zihar’dan oluşan kadrosu ile ikinci olarak finallere gitmeye hak kazandı. Erkek takımları ise kürsüye çıkamayarak veda ettiler.

İki okul takımı 5-7 Mart tarihleri arasında Zonguldak’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele edecekler. Hedef burda da finalde karşılaşmak.