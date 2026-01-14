Trendyol 1. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Bandırmaspor son olarak Hatayspor formasını giyen tecrübeli futbolcu Abdulkadir Parmak ile anlaştı.

Trabzonspor alt yapısından yetişen ve bordo mavili takımdan ayrıldıktan sonra bir çok üst lig takımında forma giyen Abdulkadir Parmak son üç sezondur da Hatayspor’da oynuyordu.

Hatayspor’da yaşanan sorunlar nedeni ile ayrılık kararı alan Abdulkadir Parmak Bandırmaspor ile 1,5 yıllım sözleşme imzaladı ve yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.