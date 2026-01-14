Arca Çorum FK alt yapıdan Furkan Çetinkaya’yı profesyonel yaparak 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2009 İnegöl doğumlu Furkan Çetinkaya İnegöl Kafkasspor ve Bursaspor alt yapılarında forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Arca Çorum FK alt yapısına transfer oldu.

İki sezondur kırmızı siyahlı takım alt yapısında forma giyen ve kanat ve forvet arkasında oynayan Furkan Çetinkaya ile kırmızı siyahlı takım 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Furkan Çetinkaya bu sezonun büyük bölümünde kırmızı siyahlı takımın A kadrosunda çalışmalara çıkıyordu.