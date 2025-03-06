Liseli Gençler Taekwondo grup birinciliğinde bir madalyada Tugay Yolal’dan. Zonguldak’ta yapılan bölge birinciliğinde 73 kiloda mücadele eden Tugay Yolal sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Tugay Yolal bu başarısı ile Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

Aynı grupta 55 kiloda Yağmur Kazak üçüncü 58 kilo erkeklerde Mehmet Emin Dinçer ise ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştı.

Bu üç sporcumuz 22-24 Mart tarihlerinde Niğde’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.