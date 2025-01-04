Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Ortaköylü hemşerilerini ziyaret etti.

Hastanede tedavi görenler hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Başkan İsbir, “Hem maddi olarak hem de manevi olarak hastalarımızın yanındayız. Hastamıza ve hasta yakınlarımıza moral vermek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için gönüllerinin hoşluğunda yer almak bizler için önemli. Rabbimden hastalar için acil şifalar diliyorum. Bir an evvel sağlıklarına kavuşup, kaldıkları yerden hayatlarına en güzel şekilde devam etmelerini temenni ediyorum. Allah acil şifalar versin” şeklinde konuştu.