Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 20.haftasında Amedspor'a 1-0 mağlup oldu.
Yeni transferleriyle maçın ilk yarısında Diyarbakır'da üstün bir oyun sergileyen kırmızı siyahlılar, ilk yarının son dakikalarında Diagne'nin golüne engel olamadı.
Soyunma odasına 1-0 mağlup giren kırmızı siyahlılar, ikinci yarıda da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
İkinci yarıya mağlubiyetle başlayan kırmızı siyahlılar, oyun olarak bir görüntü verdi.
Bu sonuçla 32 paunda kalan kırmızı siyahlılar haftaya Adana Demirspor'u konuk edecek.
Muhabir: Fatih Battar