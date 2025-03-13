Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık ve Basketbol Antrenörü Ömer Mumcu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık ve Basketbol Antrenörü Ömer Mumcu basketbol çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Ziyaret sırasında bu yıl Bölgesel Ligde mücadele eden Çorum Belediyespor takımı hakkında da bilgiler alan İl Müdürü Mustafa Demirkıran yeni dönem faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı ve karşılıklı istişarelerde bulundu.