Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, sporun birleştirici gücü ve Çorum futbolunun geleceği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Futbola ve spora yakından ilgi gösterdiği bilinen Başsavcı Ahmet Bektaş’a, Arca Çorum FK’nın güncel çalışmaları, hedefleri ve ligdeki son durumu hakkında bilgiler aktaran Eroğlu, şehirle kulüp arasındaki güçlü bağın önemine dikkat çekti.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, nazik ev sahipliği ve spora verdiği destekten dolayı Başsavcı Bektaş’a teşekkür ederken, kulübün formasını hediye etti.

Başsavcı Bektaş ise Arca Çorum FK’ya başarı dileklerini ileterek, imkânlar ölçüsünde maçlarda tribünde yer almayı sürdüreceğini ifade etti.