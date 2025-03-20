Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, bölge müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okul Sporları Bilek Güreşi Bölge Müsabakaları 17-19 Mart'ta Zonguldak'ta yapıldı.

Işıklar Spor Salonu'ndaki müsabakalara 13 ilden 400 sporcu katıldı.

Bölge müsabakalarında Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, Genç B Erkek ve Genç B Kız kategorilerinde 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Bayat Okul Sporları Bilek Güreşi Takımı, 17-19 Nisan'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına da 5 temsilci ile katılarak Çorum 'u temsil edecek.