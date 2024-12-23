9-14 Yaş Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında ilimizi Osmancık’tan 10 sporcu temsil edecek.

24-29 Aralık tarinlerinde Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Osmancık’dan kafile başkanlığını Osmancık GEM Müdürü Nuriye Köser’in yapacağı kafilede antrenör Hakan Tak ile şu sporcular mücadele edecekler.

Muhammed Fatih Karakuş, Ömür Kütük, Özgür Deniz Şahin, Tuğra Sıcak, Yavuz Efe Berçinli, Yusuf Çınar Tosun, Duru Taş, Elif Gürer, Zeynep Karademir, Barlas Yıldırım, Zeynep Duru Aydın ve Pelin Gamze Şişli.

Okçuluk Antrenörü Hakan Tak ilçede başlattıkları alt yapı çalışmaları sonunda sporcuların büyük gelişim gösterdiğini belirterek hedeflerinin Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.

Tak, Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek sporcularının kazanacağı tecrübeninde gelecek adına son derece olduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti.