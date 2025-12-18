Amatör Futbolda sezonun ikinci kupaları U 14’de sahiplerini buldu. Vefaspor U 16’nın ardından U 14 kategorisinde de şampiyonluk kupasını kaldırdı.

12 takımın iki grupta yaptığı maçlar sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan dört takım final grubuna yükseldi. Çorum Vefaspor takımı grubunda oynadığı on maçıda kazanarak yükseldiği final grubunda da yaptığı beş maçtan dördüncü kazandı birinde berabere kalarak son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantiledi.

Vefaspor ligdeki son maçında dün grubun puansız takımı Çorum İdman Yurdu ile oynadığı maçta ise zorlanmadı ve rakibini 5-0 yenerek 16 puanla ligi şampiyon olarak tamamladı. Çorum İdman Yurdu ise bu mağlubiyet ile final grubu maçlarını puansız olarak tamamladı ve dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Mimar Sinanspor ile üçüncülüğü garanti olan Osmancık Kandiberspor takımları dün Osmancık ilçe sahasında karşılaştı. Osmancık Kandiberspor rakibini 2-0 yenerek lige üç puanla tamamladı. Bu maçın ardından ise Mimar Sinanspor ikincilik Osmancık Kandiberspor takımı ise üçüncülük kupasını aldı.