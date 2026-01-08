Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun dört bir yanından derlenen seçkin türkülerle sanatseverlere unutulmaz bir konser verdi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konserde salonu dolduran izleyiciler, türkü dolu bir akşam yaşadı.

Çorum Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şef Arif Sadeçolak yönetiminde sahne alan koro, repertuvarındaki birbirinden güzel türkülerle izleyicilerden tam not aldı. Koro üyelerinin başarılı performansı, gece boyunca uzun süreli alkışlarla karşılık buldu.

Konsere, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser sonunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geceye katılan sanatseverlere teşekkür ederek, “Kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olan Türk Halk Müziği’ni Çorum’da yaşatan koromuza, orkestramıza ve kıymetli şefimiz Arif Sadeçolak’a emekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, başarılı performanslarından dolayı Şef Arif Sadeçolak’a çiçek takdim etti.