Çorum Belediyesi iştirakleri Beltaş AŞ, Beltur AŞ ve Personel Limited Şirketi bünyesinde istihdam edilecek 192 personel için başvuru süreci tamamlandı.

Toplam, 11 bin 258 başvuru alındı.

Toplam 57 ilan kapsamında yapılan başvuruların ardından, başvuru sayısının yüksek olduğu 10 ilan için mülakata katılacak adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

9.317 başvuru arasından yapılacak çekilişi 20 Ocak 2026 Salı günü saat 09.30’da Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda noter tarafından gerçekleşecek.

Noter kurası çekilecek olan pozisyonlar şunlar:

Beltaş AŞ: Et Taşıma Personeli

Beltur AŞ: Aşçı, Bulaşıkçı (Steward)/Temizlik Görevlisi, Garson (Servis Elemanı), Grup Sorumlusu (Kreş)

Personel Ltd. Şti.: Asfalt ve Tretuvar Ustası, Beden İşçisi (Genel), Çağrı Merkezi Personeli, Özel Güvenlik Personeli, Veteriner Hizmetleri İşçisi.

Başvuru sayısının daha az oluğu diğer ilanlarda ise adayların CV’leri (yaş, mezuniyet, deneyim vb.) sınav komisyonu tarafından titizlikle incelenecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda adaylar doğrudan mülakata davet edilecek.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Tüm süreç şeffaf bir şekilde yönetilerek, liyakat esaslı bir alım gerçekleştirecektir." denildi.

Kura çekimi, Çorum Belediyesi facebook sayfası ile Çorum Web TV facebook ve youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları ise belediyenin resmi kanalları ve Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) üzerinden duyurulacak.