Osmancık’ta yapılan İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonasında Osmancık Okçulukspor kulübü sporcusu Muhammed Mahmut Sert bir altın bir bronz madalya kazanarak başarılı bir şampiyonayı tamamladı.

26-28 Ocak tarihleri arasında Osmancık İlçe Spor Salonunda yapılan Türkiye Şampiyonasında Muhammed Mahmut Sert karışık çiftler kategorisinde Kayseri Talasspor’dan Tellinur Aktaş ile birlikte altın madalyanın sahibi oldu.

Tek erkeklerde ise üçüncü olan Muhammed Mahmut Sert şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü başkanı ve Federasyon Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar Muhammed Mahmut Sert’in verdiği mücadele, azim ve kararlılıkla sporun engel tanımadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek ‘Sporun birleştirici ve geliştirici yönünü hepimize kanıtladı.

Bizlerin çalışmalarında her zaman yanımızda olan ve destek veren Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedoğlu’na İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a İlçe Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.

Ayrıca Osmancık’ta Badminton branşına verdikleri desteklerden dolayı Osmiad Başkanı Erdal Kanıtemiz ve yönetim kuruluna ş insanları Hüseyin Cebeci, Yunus Önal, İlhan Topçuoğlu, Mustafa Çatal’a ve Osmancık Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Emrah Tüysüz ile Şampiyonada görev yapan salon personeli ve sporcularımızı yalnız bırakmayan sporcu ailelerine ayrıca teşekkür ederim’ dedi.