Çorum'da zimmetine para geçiren belediye personelinin görevine son verildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerinden alınan giriş ücretlerinin kayıtlarında oynama yaparak zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili idari soruşturma başlatılan A.E, görevden uzaklaştırıldı.

Çorum Belediyesi iş akdi feshedilen A.E ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada;

"Belediyemiz bünyesinde görev yapan bir personelin görevli olduğu birimde tahsilat işlemlerine ilişkin usulsüzlük yaptığı şüphesi üzerine, 15 Eylül 2025 tarihinde idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sürecinde, kullanılan dijital sistemlere ilişkin teknik inceleme talebi ilgili yazılım firmasına iletilmiş olup, firma tarafından hazırlanan rapor geçtiğimiz hafta belediyemize ulaşmıştır. Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü, elde edilen bilgi, belge ve personel ifadeleri doğrultusunda incelemelerini tamamlamıştır. Kurumsal soruşturma kapsamında A.E. isimli personel ifadeye çağrılmış olmasına rağmen çağrıya uymamış, savunma hakkını kullanmaktan imtina etmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili personelin 14.10.2025 tarihi itibarıyla iş akdi feshedilmiştir. Ayrıca, zimmete geçirilen tutarın yasal faiziyle birlikte tahsili için gerekli işlemler başlatılmış olup, konu Cumhuriyet Savcılığı’na intikal ettirilmek üzere suç duyurusunda bulunulmuştur. Önemle ifade ederiz ki; söz konusu olay tamamen bireysel bir suistimaldir. Belediyemizin kurumsal yapısına yönelik herhangi bir ihmal veya kusur bulunmamaktadır. Kamu kaynaklarının korunması konusunda en yüksek hassasiyeti gösteren Belediyemiz, benzer durumlarda hiçbir surette tolerans göstermeyecek; sürecin adli ve idari boyutlarının sonuna kadar takipçisi olacaktır. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu vicdanına uygunluk ilkeleri doğrultusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklama yapılmıştır." denildi