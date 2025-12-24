Liseli Gençler B kategorisi Bilek Güreşinde madalyalar sahiplerini buldu.

Atatürk Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde kızlarda 100 erkeklerde ise 85 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda sağ ve sol kolda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Birinci olan sporcular ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olarak Çorum’u temsil etmeye hak kazanan sporcular ve okulları şöyle:

BAYANLAR: SAĞ KOL: 40 kilo: Ayşe Bülbül (Osmancık Borsa İstanbul MTAL)., 45 kilo: Ezgi Recep (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 50 kilo: Meliha Kuşcu (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi),. 55 kilo: Sude Göken (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 60 kilo: Haticenur Bilgiç (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 65 kilo: Hayriyenaz Tilci (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 70 kilo: Seher Altay (Mesleki ve Teknik Anadolu),+70 kilo: Buse Civan (Ortaköy Çok Programlı Lisesi),

SOL KOL; 40 kilo: Ayşe Bülbül (Osmancık Borsa İstanbul MTAL)., 45 kilo: Ezgi Recep (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 50 kilo: Meliha Kuşcu (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi),. 55 kilo: Sude Göken (Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi), 60 kilo: Haticenur Bilgiç (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 65 kilo: Hayriyenaz Tilci (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 70 kilo: Sevde Durdemir (Şehit Mustafa Karasakal ÇPAL), +70 kilo: Buse Civan (Ortaköy Çok Programlı Lisesi),

ERKEKLER SAĞKOL: 45 kilo: Emirhan Göçer (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 50 kilo: Melih Tuna Akseli (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 55 Kilo 1. Ali Osman Oğul (Şehit Yakup Kozan Anadolu İHL), 60 kilo: Sait Efe Savaş (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) 65 kilo: Hasan Kaya (Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İHL), 70 kilo: Ural Kani (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu), 75 kilo: Ömer Fruk Aktaş (Anadolu Lisesi), +75 kilo:B Veysi Yaman (Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi),

SOL KOL: 45 kilo: Emirhan Göçer (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 50 kilo: Egemen Tüzün (Mehmetcik Anadolu Lisesi). 60 kilo: Sait Efe Savaş (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 65 kilo: Hasan Kaya (Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İHL), 70 kilo: Ural Kani (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu), 75 kilo: Ömer Fruk Aktaş (Anadolu Lisesi), +75 kilo:B Veysi Yaman (Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi).