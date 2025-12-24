Salon Okçuluk il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan Salon Okçuluk il birinciliği makaralı ve klasik yay kategorilerinde yapılan il birinciliğinde dereceye giren sporculara madalyalar verildi.

Yapılan atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

Bayanlarda U 15 Makaralı Yay kategorisinde Osmancık Okçuluk kulübünden Cemre Yol rakipsiz olarak birinci oldu.

U 18 Bayanlar kategorisinde Gençlikspor’dan Nazlı Nur Özcan birinci Ece Nur Şahin ikinci Yalvaçer Akademi’den Nurgüm Ceren Güngör üçncü Çorum Okçuluk’tan Elif Pınar Erkoç ise dördüncü oldu.

U 18 Bareboy (Yalın Yay) kategorisinde Osmancık Okçuluk’tan Sündüs Sude Tak birinci Sümeyye Al ikinci Gençlikspor kulübünden Hatice Efsa Çağıl ise üçüncü oldu.

U 21 Barebow (Yayın Yay’da Hitit Okçuluk kulübünden Buket Kaya rakipsiz birinci oldu. U 21 Klasik Yay kategorisinde Hitit Üniversitinden Satı Karaağaç birinci Sümeyye Dur Duymuş ikinci Elif Gül Şahin üçüncü Çorum Okçuluk kulübünden Sudenaz Küçükgüler ise dördüncü oldu.

Erkekler U 15 Makaralı Yay kategorisinde Osmancık Okçuluk’tan Bilal Efe Yalçın birinci aynı kulüpten Ali Karabalık ise ikinci oldu. U 15 Klasik Yay’a ise Hitit Okçuluk kuhübünden Barlas Yıldırım birinciliğe rakipsiz ulaştı.

U 18 Barebow (Yalın Yay) kategorisinde Osmancık Okçuluk kulübünden Ufuk Genç birinci Gençlikspor’dan Mahmut Efe Yıldız ikinci Gençlikspor’dan Muhammed Yusuf Adanır ise üçüncü oldu.

U 21 Barebow (Yalın Yay) kategorisinde Hitit Okçuluk kulübünden Şevket Topaktaş birinci Çorum Okçuluk kulübünden Erkan Teryakioğlu ise ikinci oldu.