Kocaeli Darıca’da yapılan U 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’a bir gümüş madalya da Yakup Kılçık’tan geldi.

55 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Yakup Kılçık zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Tedaşspor kulübünden Muhammed Mustafa Yiğit ile altın madalya için karşılaştı.

Zorlu bir müsabaka sonunda rakibine yenilen Yakup Kılçık Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada Çorum Belediyespor’dan 51 kiloda Yusuf İltaş ve 71 kiloda Osman Kaplan’ın ardından üçüncü gümüş madalyayı Yakup Kılçık kazandı. Çorum Belediyespor takım halinde de üçünçülük kupasının sahibi oldu.