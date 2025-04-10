Okullu Küçük Kızlar Bocce’de şampiyon İnalözü Ortaokulu oldu.

Altı okulun mücadele ettiği il birinciliği müsabakaları soğuk havaya rağmen Mustafa Kemal Ortaokulu Bocce sahasında yapıldı.

İnalözü Ortaokulu Berat Tanzu Yılmazer idaresinde antrenör Seçkin Erbaş ve sporcular Eda Altuntaş, Hasret Dilara Arslan, Fatma Gül ve Emine Buse Sarıca’dan oluşan kadrosu ile tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğu kazandı. İsklip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu, Zeynep İpek, Kübra Sarı, Yaren Kaplan ve Sevgi Bolat’tan oluşan kadrosu ile finalde kaybederek ikinci olurken Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Kenan Saygılı idaresinde antrenör Koray Boyar yönetiminde Ayşenur Şahin, İpek Eliağır, Ezel Ak, Yağmur Sağlam, Tuğba Üstün’lü kadrosu ile üçüncü oldu. Uğurludağ Ortaokulu antrenör Ceyhun Der yönetiminde İpek Gül Akın, Elanur Yıldırım, Melike Özdemir, Elif Nur İpek ve Elif Nur Eren’likadrosu ile dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporcularına ise madalyaları verildi.