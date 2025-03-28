U 20 Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum’da yapılacak.

Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 11 Nisan’da başlayacak Türkiye Şampiyonası 16 Nisan’da sona erecek.

Yeni Spor Salonu’nda 11 Nisan cuma günü eleme maçları ile başlayacak U 20 grekoromen güreş Türkiye Şampiyonası 13 Nisan’da 12-14 saatleri arasında yapılacak final maçları ile sona erecek

. Şampiyonanın açılış serenomisi ise 12 Nisan cumartesi günü 16-16.30 saatleri arasında yapılacak.

U 20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 13 Nisan’da yapılacak eleme ve yarı finaller ile başlayacak ve 15 Nisan’da saat 12.00 ile 14.00 arasında yapılacak final maçları ile sona erecek. Bu maçların ardından 15 Nisan salı günü başlayacak U 20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası 16 Nisan çarşamba günü yapılacak finaller ile sona erecek.