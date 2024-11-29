ÇEKVA Ankara Şubesi’nin dün akşam 27 Kasım Çarşamba akşamı Ankara’da İlbank Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdiği mütevelli heyet toplantısına yoğun katılım oldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık bir açış konuşması yaptı.

Ankara Şubesi’nin açılışına öncülük eden ÇEKVA Onursal Başkanı İşadamı Avni Çelik’e Çorum Valisi Ali Çalgan tarafından plaket verildi.

Daha sonra sırasıyla Avni Çelik, Vali Ali Çalgan, milletvekilleri ve diğer katılımcılar konuşma yaptı.

Toplantıya Çorum Milletvekilleri Mehmet Tahtasız ve Oğuzhan Kaya ile Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Çorum Valisi Ali Çalgan, İstanbul’dan ÇEKVA Onursal Başkanı Avni Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, önceki Dönem Milletvekilleri Agah Kafkas, Tufan Köse, İlksen Ceritoğlu Kurt, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müşaviri Zeki Gül, MKYK Üyesi Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, ÇEKVA Ankara Şubesi’nin Kurucu Başkanı Davut Güney, işadamı Galip Yeşilbaş eski EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı, Yusuf Ocaklı, Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Çelik, işadamı Fatih Şahin, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır, Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Arduç, Çorum Belediye Başkanvekili Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.Eşref Savaş Başçı Yargıtay Üyeleri Hakan Yüksel, Çetin DURAK ile Hüseyin Şahin, Sayıştay Üyesi Mehmet Aksoy, Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Recep Kömürcü, eski BTK 2. Başkanı Doç Dr. İhsan Kulalı, Eski Hazine KİT Genel Müdürü Selim Yeşilbaş, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Levent Kepçeli TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar, Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, Batı Adliye Başsavcıvekili Faruk Kaynak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Orhan Sancak, Ankara Savcıları Recep Özcan ve İbrahim Bakırcı, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Belek, Akademisyen Prof. Dr. Özcan Güngör, Prof. Dr. Ömer Turan, Prof. Dr. Kadir Acr, Araştırmacı Yazar Hüseyin Dedekargınlıoğlu, ÇEKVA yöneticisi Kadir Daşçı, ÇEKVA Ankara Kurucularından Mustafa Yüceel, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Dursun Dağaşan, (emekli PTT Genel Müdürü Bekir Taşkaldıran, işadamları Fatih Yurdemi, işadamı Mehmet Akif Yetik ve Agah Mamaloğlu, Arif Güler, Emekli Korgeneral Harun Ocaklı, Emekli Tuğgeneral İbrahim Büyükbaş, Merkez Valisi Gazi Şimşek, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Mustafa Hotman, Ankara Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, Vakıf 19 Başkanı ve Tarım Orman Bakanlığı Daire Başkanı Alper Bilan, Rekabet Kurumu Daire Başkanı Şamil Pişmaf, Enerji Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Yabacıoğlu, TCDD Daire Başkanı İbrahim Çelik, Maliye Bakanlığı Emekli Daire Başkanı Adem Kabsadayı, eski Kargı Belediye Başkanı Mehmet Çelikel, Muhammed Özer, Etimesgut Çorumlular Derneği Başkanı İsa Çakır, işadamı Salih Şerbetçi Yusuf Şahin, Yunus Alımcı, Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri Fuat Kasımcan ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl 200 öğrenciye burs vermeyi hedefleyen ÇEKVA Ankara, aylık bursun 2.000 TL ve Kasım-Haziran 8 ay olmak üzere toplam 16.000 TL olduğunu duyurdu.

Çorumlulardan burs vermek isteyenlerin Vakfa ulaşmalarının beklendiği belirtildi.

Geçen yıl burs veren işadamlarına teşekkür edildi.