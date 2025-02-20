Kadınlar Futbol 3. liginde ilk kez mücadele eden Buharaspor ikinci maçında Kırıkkale Metropolspor deplasmanında rakibi ile 2-2 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

Ligde ilk iki maçından mağlubiyet ile ayrılan Kırıkkale Metropol ile Buharaspor dün Yahşihan Yenişehir Sentetik sahada karşılaştı. Maçın ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan Buharaspor ikinci yarıda Ebru Nayman ve Merve Kızılkayanın attığı gollerle 2-1 öne geçti ev sahibi takım duran toptan skoru 2-2 yaptı. Buharaspor takımı çok üstün oynadığı maçtan bir puanla ayrılırken maçın hakeminin yönetimine tepki gösterdi ve yanlı düdüklar çaldığını belirtti.