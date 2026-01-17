U 17 Kızlar Gelişim Liginde Çorum Buharaspor kulübü ilk maçında bugün Samsun Ladikspor ile karşılaşacak.

Burahaspor, Ladikspor ile bugün saat 12’de Nazmi Avluca sahasında Samsun Ladikspor önünde galibiyet arayacak.

U 17 Ligi 26. grupta Çorum Buharaspor ile birlikte Amasissspor, Ladikspor ve Tokat Spor Lisesi Spür kulübü takımları mücvadoele edecek. İki devreli oynanacak ligde Çorum Buharaspor lk maçında bugün saat 12’de Ladikspor ile Nazmi Avluca sahasında karşılaşacak. Gubun diğer maçında ise Amasya Fındıklı sahasında Amasisspor ile Tokat Spor Spor Lisesi takımları mücadele edecek.

Çorum Buharaspor Başkanı ve antrenörü Fatih Atlı Çorum’u kadın futbolunda temsil eden ilk takım olmaya devam ettiklerini belirterek bugün oynayacakları maça Çorumlu futbol severleri davet etti.

Çorum Buharaspor ile Ladikspor takımları arasındaki maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını Efe Ataç ve Mahmutcan Doğan yapacak.