Kadınlar Futbol 3. liginde bu sezon ilk kez mücadele eden Çorum Buharaspor dördüncü maçında grup lideri Yozgat Yurdum Gençlikspor’a deplasmanda 5-1 mağlup oldu.

Ligde ilk üç maçında bir galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Çorum Buharaspor takımı ilk yarının son maçında grupta lider durumda bulunan Yozgat Yurdum Gençlikspor ile cumartesi günü Yozgat’ta karşılaştı. Bozok Stadı Sentetik sahada oynanan maçın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu.

İlk yarıyı ev sahibi Yozgat Yurdum takımı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen temsilcimiz Buharaspor savunmada verdiği boşluklar sonunda yediği gollerle rakibine 5-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Ligde ilk yarı tamamlandı. Çorum Buharaspor ikinci yarının ilk haftasını bay geçecek ikinci yarının ilk maçında 19 Mart çarşamba günü Kırşehirspor deplasmanında karşılaşacak.