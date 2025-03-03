Üniversiteler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor sporcular okudukları üniversitelerde kazandıkları madalyalar ile kürsüye damga vurdular.

24-28 Şubat tarihleri arasında Burdur’da yapılan Türkiye Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonsında Çorum Belediyespor kulübü sporcularından Ali Afşin Gül İstanbul Aydın Ünivresitesi ile erkek takımda süper lig şampiyonluğu Zeynep Karaca Nişantaşı Üniversitesi ile kadınlarda Süper Lig şampiyonluğu kazandılar.

Ezel Arslan ve Asu Ayça Şenyuva ise Gazi Üniversitesi kadın takımı ile Süper Lig üçüncülüğünü kazandılar.

Çorum Belediyespor kulübü antrenörlerinde Mahmutcan Öztuna ve Yasin Egemen İbiş ile Çorum Hitit Üniversitesi takımı ile süper ligde üçüncülük ödülünün sahibi oldular.

Ferdi yarışmalarda ise Çorum Belediyespor kulübü sporcularından Ezel Arslan birinci olurken Asu Ayça Şenyuva ikinci Zeynep Karaca ise üçüncü olarak ilk üç sırayı almayı başardılar.