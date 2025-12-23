Eşref Hoca Caddesinde bulunan Milli Eğitim Kavşağı sürücülerin korkulu rüyası haline geldi.

Özellikle kavşakta sabah öğle ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölge sakinleri ile sürücülerde duruma tepki göstererek kaos kavşağına çözüm bulunmasını istediler.

Kavşağın normalde de yoğun olduğunu ancak işe ve okula gidiş dönüş saatlerinde tıkandığını kaydeden vatandaşlar, “Kavşakta trafiği düzenleyici herhangi bir sistem bulunmadığı için özellikle okula ve işe gidiş dönüş saatlerinde tam bir kaos ortamı oluyor. Yetkilerden bu kavşakta trafik ışıklı bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz” diyerek yaşadıkları sorunu dile getirip çözüm istediler.