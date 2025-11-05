Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, İstanbulspor karşısına taraftarın desteğiyle galibiyet inancıyla sahaya çıkacaklarını ifade ederek, "Taraftarımızın desteğiyle tekrardan yeni bir serinin başlangıcı için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 7 Kasım Cuma günü saat 17.00’de İstanbulspor’u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde bu maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlılar, antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan Boluspor mağlubiyetini unutturmak isteyen Bodrum ekibi, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan, teknik heyet ve futbolcuların yüksek motivasyonu dikkat çekti.



Burhan Eşer: "Yeni bir serinin başlangıcı için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz"

Yeni bir seri yakalamak istediklerini ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Kupada tur atlamamız önemliydi. Akabinde oynadığımız Boluspor maçı bizim açımızdan talihsiz geçen bir maç oldu. Erken bir kırmızı kart gördük ve hiç beklemediğimiz bir duran toptan gol yedik. Bazı şanslarımız oldu, 2 gol attık ama ofsayt ve el nedeniyle iptal oldu. İstediğimiz sonuçla dönemedik ama 10 kişi olmamıza rağmen mücadele gücümüz, oyunu tutma anlamında arayışımız bizim için sevindirici tarafı oydu. Lig uzun maraton bu tarz kazalar olacak. Önemli olan bunlardan ders çıkarmak. Cuma günü İstanbulspor maçımız var. Düzen ve organizasyon olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemli hale geldi. Taraftarımızın desteğiyle tekrardan yeni bir serinin başlangıcı için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz" dedi.



"Takım iyi gidiyor"

Futbolculardan Gökdeniz Bayrakdar ise, tedavi sürecinin iyi geçtiğini belirterek, "2.5 aydır sakatlığım var. Biraz daha zamanımız var inşallah en kısa sürede hazır olup iyi giden takıma bende destek vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz, takım iyi gidiyor. Milli arada takıma dönmeyi hedefliyorum. Ondan sonra güzel bir güçle aynı şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.