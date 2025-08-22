Arca Çorum FK bu akşam evinde oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saat 19’da Yeni Stadyum’da yaptığı antrenman ile zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman beşe iki pas çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra duran top çalışması yaptırdı.

Cepheden ve yan toplarda savunma ve hücum oyuncularına duran top çalışması yaptıran teknik heyet bu çalışmada futbolculara durmaları ve hareketlenmeleri gereken yerleri gösterdi.

Çalışmanın son bölümünde Sarıyer maçının oyun taktiğini son kez yaptıran Teknik Direktör Tahsin Tam son uyarılarını yaptı.

Çorum FK bu maçın ardından Teknik Heyet tarafından açıklanan maç kadrosu tesislerde kampa girdi.