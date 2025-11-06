Uzun yıllar lokanta sektöründe hizmet veren Hüseyin Çamlı ile oğlu Oğuzhan Çamlı’nın sahibi olduğu Çamlı Ocakbaşı&Restoran Üçtutlar Mahallesi Anadolu 4. Sokak Numara 13 (Adil Candemir Parkı civarı) adresinde hizmete açıldı.

Izgara, tava ve döner çeşitlerinin yer aldığı geniş menüsüyle hizmet veren işletmede, ürünlerin tamamı günlük ve taze olarak hazırlanıyor.

Restoranda Adana kebap, kuzu şiş, tavuk şiş, kanat, kuzu pirzola, döner, kuzu lokum ve dana saç tava gibi çeşitli lezzetler müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Açılışa özel indirimlerin de uygulandığı Çamlı Ocakbaşı & Restoran’da ayrıca paket servis hizmeti de bulunuyor.