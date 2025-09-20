2025-2026 Sezonu Voleybol hakem ve gözlemci klasmanları açıklandı.

Çorum'un 2 olan gözlemci sayısı Hasan Öztürk'le birlikte 3'e yükseldi.

Eyüp Burak Cerit ulusal hakemlikten C klasmanına terfi ederken, Ayşegül İnce ve Can Acar da C klasmanından B klasmanına yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 2025-2026 Sezonu öncesi ulusal-uluslararası hakem ve gözlemcilere yönelik seminer ve sınavları Ankara'da yapıldı.

Voleybol il temsilcisi Mahmut Uysal'ın yaptığı açıklamaya göre, bilgilendirme semineri ve klasman belirleme sınavları 12-14 Eylül tarihlerinde, Ankara'daki Büyük Anadolu Otel'de yapıldı. Söz konusu seminere ve sınava Çorum bölgesi gözlemcilerinden Mahmut Uysal, Turgut Yıldırım ve Hasan Öztürk, ulusal hakemler Hüseyin Kamber, Hasan Olgun, Burak Karaca, Can Acar, Ömer Karabıdak, Eyüp Burak Cerit, Ali Osman Kaya ve Ayşegül İnce katıldı.

GÖZLEMCİ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hakemlik kariyerini geçtiğimiz sezon noktalayan Hasan Öztürk B klasman gözlemcisi olurken, Mahmut Uysal Turgut Yıldırım B klasmanındaki yerlerini korudular. Yani, yeni sezonda Çorum'un B klasmanında 3 gözlemcisi oldu.

3 HAKEM TERFİ ETTİ

Hakem klasmanında ise, Hüseyin Kamber ve Hasan Olgun B klasmanındaki yerlerini korurken, Ayşegül İnce ve Can Acar C klasmanından B klasmanına yükseldi. Ali Osman Kaya, Burak Karaca ve Ömer Karabıdak C klasmanındaki yerlerini korurken, Eyüp Burak Cerit, ulusal hakemlikten yeniden C klasmanına terfi etti.