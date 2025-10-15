AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmede Çorum’un sağlık yatırımları, mevcut hizmetlerin etkinliği ve planlanan projelere ilişkin başlıkları gündeme taşıdı.

Ziyarette, kent merkezinin yanı sıra ilçe ve kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya yönelik talepler aktarıldı.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Şehrimizin sağlık alanındaki önceliklerini Sayın Bakanımıza ilettik. Çorumluların daha hızlı, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti alması için çalışmaya devam edeceğiz.” mesajını verdi. Bakan Kemal Memişoğlu’na misafirperverliği için teşekkür eden Ahlatcı, Çorum özelindeki taleplerin takibinin süreceğini belirtti.