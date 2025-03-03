Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Kargı’da köy muhtarlarını ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde; İl Eğitim Sekreteri Garip Özgür, İl Bilişim Sorumlusu Uğur Eke, Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci, Kargı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akyıldız, Kargı İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çiftlik ve Kargı ilçe yöneticisi Hasan Çiftlik ile birlikte köy muhtarlarını ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için parti tarafından temin edilen malzemeleri teslim etti.

Ziyaretler sırasında köy muhtarlarının ve bölgenin sorun ve talepleri de değerlendirildi.

Vatandaşlarla sohbet ederek onları baba ocağına davet eden CHP İl Başkanı Solmaz, Kargı’nın sorunlarına dair görüş alışverişinde bulundu.

CHP heyeti, İlçe Başkanı Kemal Dümenci ile birlikte ilçe esnafını da ziyaret ederek hal-hatır sordu, hayırlı kazançlar diledi.

Solmaz, parti temsilcilerine 23 Mart’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı aday belirleme seçimi hakkında bilgi vererek, üye seferberliğinin devam ettiğine dikkati çekti.

Solmaz, “Misafirperverliklerinden dolayı Çakırlar Köyü Muhtarımız Osman Kazım Dal’a, Yeşilköy Muhtarımız Ömer Güçcük’e, Dereköy Muhtarımız Zeynel Demir’e ve Beygircioğlu Köyü Muhtarımız Celal Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

