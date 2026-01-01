CHP Çorum İl Gençlik Kolları, Kadıköy Gençlik Kolları İlçe Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat’ın tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla parti binası önünde basın açıklaması yaptı.

Asgari ücretle ilgili yapılan basın açıklaması sırasında attığı slogan gerekçe gösterilerek tutuklanan Bilge Kağan Şarbat için düzenlenen açıklamaya CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl-İlçe yöneticileri ve Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve çok sayıda partili katıldı.

Basın açıklamasını CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ege Özceylan okudu.

Kadıköy Gençlik Kolları’nın “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz” diyerek barışçıl bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdiğini hatırlatan Özceylan, bu eylemin demokratik sınırlar içinde yapıldığını kaydetti.

Bilge Kağan Şarbat’ın yalnızca bir slogan gerekçe gösterilerek tutuklandığını iddia eden Özceylan, “Bilge Kağan 19 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü hazırlık öğrencisi. 1 ay sonra final sınavları var. O etliye sütlüye karışmadan sıcak evinde oturabilirdi. Ama o gün orada yürüyen yüzlerce insan gibi Bilge Kağan da yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sessiz kalamadı. Çünkü onun da kalbi milyonlarca asgari ücretliyle birlikte atıyordu. Bilinsin ki: Bilge Kağan’ın tek suçu bu halkı çok sevmektir. Bilge Kağan’ın tek suçu yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe karşı çıkmaktır. Başka da hiçbir suçu yoktur. Alnı ak, başı diktir. Tertemizdir” dedi.

Özceylan, CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat’ın serbest bırakılması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

