Arca Çorum FK yarın akşam evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu gözetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Tesis fitness salonunda aktivasyon ile başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti. Tesis sahasında yapılan antrenman dar alanda pas çalışmasının ardından önce yarı sonra ise tam sahada İstanbulspor maçının oyun taktiğini yapan kırmızı siyahlı takımda Teknik Heyet futbolcuların moral motivasyonunu üst seviyeye çıkarmaya çalıştığı gözlendi.

Taktik çalışma sırasında Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu futbolculara mevkisel olarak isteklerini söyledi ve futbolculara bu konularda uyarılarda bulundu.

Taktik çalışmanın ardından ise kırmızı siyahlı takım iki kaleli oyun ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.