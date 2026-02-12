Çorumlu olup Süper Ligde en uzun süre forma giyen ve Çorum FK'da hem kulüp sahibi hem futbolcu olarak Dünya tarihinde bir ilki başaran Murat Yıldırım Hollanda'da verdiği röportajda Türk futbolu ve Çorum FK'da yaşadığı süreçle ilgili bilgiler verdi.

Hollanda'da yayın yapan Voetbaal Primeur sitesinde yayınlanan röportajında Murat Yıldırım Türk futbolu ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından son bölümde de Çorum FK'ya transferi ardından kulübün satın alınması ile ilgili bilgiler verdi. Yıldırım yaşadıkları zorlu süreçte Savaş Balçık'ın verdiği destek ile Çorum FK'nın bu noktalara geldiğine dikkat çekti. Murat Yıldırım röportajın Çorum FK ile ilgili bölümünde şunları söyledi:

"34 yaşındaydım ve artık en üst seviyede oynama hırsım kalmamıştı. Ayrıca, iyi teklifler de gelmiyordu. Birçok Türk kulübü mali sıkıntılar yaşıyor. Sonra memleketim Çorum FK'yı keşfettim. Anneme bir gün memleketimin takımında oynayacağıma söz verdim."

Memleketi olan şehirde Yıldırım iki yıllık bir sözleşme imzaladı, ancak kısa süre sonra huzursuzluk baş gösterdi. "İlk altı ay iyi geçti, ancak o zamanki başkanın etrafında büyük bir kaos vardı. Ocak ayında, sezonun ardından emekli olacağını ve o zamana kadar başka yatırım yapılmayacağını açıkladı. Biz oyuncular olarak oradaydık ve artık maaş almıyorduk."

Kaptan olarak Yıldırım belediyeyle iletişime geçti. Belediye başkanı ona mali destek vermeye hazırdı, ancak kulübü devralmaya yanaşmadı. "Sonra bana, onların desteğiyle bunu yapmak isteyip istemediğimi sordular. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim."

Yine de Yıldırım bu fırsatı değerlendirmeye karar verdi. "Şöyle düşündüm: Bu şansı bir defa gelir. Tek risk, maddi olarak zarar görmemdi bunu da memleketin için göze aldım" Böylece, kaptan olmanın yanı sıra kulübün sahibi de oldu. Bir yönetim kurulu atadı ve sponsor aramaya başladı. "Neyse ki, bize inanan büyük bir sponsor ortaya çıktı ve sezona öyle başladık.

Bu durum soyunma odasında bazı tuhaf durumlara yol açmadı mı? Yıldırım gülüyor. "Özellikle yeni oyuncular bana garip garip bakıyorlardı. Dünyada hem oyuncu hem de kulüp sahibi olan tek kişi olduğuma dair şakalar yapılıyordu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ama kesinlikle başka kimseyi bulamadım."

Çorum FK daha sonra TFF 2. Lig'de zirve için mücadele etti. "Sponsor olarak en büyük destekçimiz Savaş Balçık oldu. Devre arasında bize şampiyonluk için ne : Ne gerekiyorsa getirin, ben finanse ederim' dedi. Onun bu desteği ile "Üst üste on maç kazandık, şampiyon olduk ve TFF 1. Lig'e yükseldik." Bir sezon sonra kulüp, Süper Lig'e yükselme play-off'ların da bile oynadı. Elde edilen bu başarıda Savaş Balçık abimizin emeği ve katkısı çok büyüktür.

Birkaç yıl sonra Yıldırım emekli olmaya karar verdi. "Benim için bu süreç çok ağır olduğu ve farklı şeyler hissettiğim için kulübü satmanın doğru zamanı geldiğini düşündüm." Zengin bir deneyimle Hollanda'ya döndü. Şu anda arkadaşlarına söz verdiği için Türk takımı Rood-Wit Zaanstad forması giyiyor ve Ajax'ın U 17 akademisinde staj ve yardımcı antrenörlük yaptı. Yıldırım antrenörlük için kurslarına gitti ve şu anda UEFA A lisansı son etabında.