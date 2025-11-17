İskilip Belediye başkanı İsmail Çizikçi, spor faaliyetlerine destek amacıyla filosuna kazandırdığı yeni servis aracını İskilipli sporcuların kullanımına tahsis etti.

Hazırlanan araç görselinde, geçtiğimiz günlerde vefat eden ilçenin sporda simge isimlerinden merhum Nihat Armutçu fotoğrafına yer verilerek anlamlı bir vefa örneği gösterildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Nihat Armutçu'nun, İskilip’te spora verdiği emek ve yetiştirdiği sporcularla hafızalarda yer etmiş önemli bir isimdi.

Araca yerleştirilen fotoğrafı, onun ilçedeki hatırasını yaşatmak adına kıymetli bir sembol oldu.

Ayrıca, Nihat hocanın isminin ebediyen yaşatılması için belediye tarafından çalışma başlatıldığı ve ilçedeki spor tesislerinden birine verilmesinin planlandığı öğrenildi.