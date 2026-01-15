CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın, Çorum’da ASKF tarafından düzenlenen köyler arası futbol turnuvasına katılan gençlerin kimliklerinin kullanılarak kendi bilgi ve istekleri dışında AK Parti’ye üye yaptırıldığı şeklindeki iddiasına ilk tepki Alaca’nın Çopraşık köyünden geldi.

Çopraşık Köyü takım sorumlusu Kadir Bolat, yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve CHP Çorum İl Başkanı Sayın Dinçer Solmaz tarafından yapılan açıklamada, Çorum’da düzenlenen köyler arası futbol turnuvasına katılan sporcuların bilgileri dışında AK Parti’ye üye yapıldığı iddia edilmiştir.

Alaca ilçemizi temsilen turnuvaya Çopraşık Spor adıyla katılım sağlayan takımımızla ilgili bu iddiaların tamamı gerçeği yansıtmamaktadır. Çopraşık Spor bünyesinde yer alan hiçbir futbolcumuz, bilgisi dışında veya herhangi bir şekilde AK Parti’ye üye yapılmamıştır.

Takımımızı ve sporcularımızı zan altında bırakan, doğruluğu araştırılmadan yapılan bu açıklamayı esefle kınıyoruz. Sporun birleştirici ruhuna ve amatör sporcuların emeğine zarar veren bu tür asılsız iddiaların kamuoyunda yanlış algılara yol açtığını önemle vurgulamak isteriz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Çopraşık Spor olarak sporun ve fair-play ruhunun her zaman yanında olduğumuzu, sporun hiçbir şekilde siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.”