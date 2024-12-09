Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Kasım dönemine ait illere göre ihracat istatistiklerini duyurdu.

Yayınlanan verilere göre, ihracatında en fazla artış gösteren illerinde başında Çorum yer aldı. Çorum, 138 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı.

Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de ihracatın artış gösterdiği iller arasında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Bu dönemde 59 ilin ihracatı artarken, 30 il 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi.

Kasım ayında İstanbul, 5 milyar 38 milyon dolarla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ili oldu. Ancak, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’un ihracatı yüzde 12,8 azalarak dikkat çekti.

İstanbul’u, 2 milyar 528 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 973 milyon dolarla İzmir takip etti. Bu illerde de sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 13,7’lik düşüşler yaşandı.

İhracatında en fazla artış gösteren iller ise Çorum, Bursa, Tekirdağ, Osmaniye ve Denizli oldu.

Çorum, 138 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Bursa 69 milyon dolarlık artışla ikinci sıraya yerleşirken, Tekirdağ ise 46 milyon dolarlık artışla üçüncü oldu. Osmaniye, 45 milyon dolarlık artışla dördüncü sırada yer alırken Denizli ise 44 milyon dolarlık artışla beşinci oldu.

Bakanlık, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesi stratejilerimiz ile ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ihracatın ülke geneline güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlıyoruz. Yerel üretim ve istihdam artışı sayesinde daha müreffeh bir Türkiye yaratmayı hedefliyoruz” dedi.