Erkekler Voleybol 2. Ligi Yarı Final Grup merkezleri açıklandı.

11-13 Şubat’ta oynanacak yarı final grup maçlarında dört takım Ankara, dört takım Karadeniz Ereğli’de mücadele ederken sekiz takım ise Çorum’da 1. lig için karşılaşacaklar.

16 takımın mücadele edeceği yarı final grup maçlarının Çorum ayağı Yeni Spor Salonunda oynanacak. Çorum grubunda B grubunda Antalya 07 Gazispor, Muş Lalazarspor,, İstanbul Sultanbeyli Belediye ve Konya Büyükşehir Belediye takımlarını mücadele edecek. C grubunda ise İstanbul Galatasaray, Tokat Belediyespor, Isparta Eğirdir 1923 Kadirzade ve Erzurum Spor Lisesi takımları mücadele edecek.

Gruplarda maç programı da belli oldu.

İlk gün maçlarında saat 11.30’da Sultanbeyli Belediyespor- Konya Büyükşehir Belediyespor. Saat 13.30 Antalya 07 Gazispor- Muş Lalezar. Saat 16.00 Tokat Belediyespor - Erzurum Spor Lisesi. Saat 18.00 Galatasaray- Isparta Eğirdir 1923 Kadirzade maçları oynanacak. İki grup maçları da aynı salonda oynanacağı için her gün dört maç oynanacak ve maçların başlama saatleri aynı olacak.

İki grupta tek devreli lig sistemine göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar finallerde ilk sekiz takım arasına girerek 1. lig için finallerde mücadele etmeye hak kazanacaklar.