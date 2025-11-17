Çorum Belediyespor Güreş takımı Süper Ligde ikinci etapta topladığı puanlarla altıncı sıraya kadar yükseldi.

Kafile Başkanlığını Levent Kaleli’nin yaptığı Çorum Belediyespor kailesinde anrdenör olarak İsmail Bülent Tuzcu ve Simam Mumcu yönetiminde sporcular Yavuz Fatih Şentürk, Eren Yalçın, Yusuf Eryücel, Şahir Hüseyin, Hacı Memiş Kakabakal, Mustafa Zopalı, Ahmet Salim Yiğit, Abdurrahman Karavelioğlu, Hüseyin Bakır, Semih Kayacan, Murat Doğan, Efe Altuntaş, Hasan Dur ve Şahin Dur’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

İlk etapta ligin şampiyonlukta üç güçlü adayı ASKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İlbank takımları ile karşılaşan Çorum belediyespor üç rakibine de yenildi.

İkinci etapta ise yaptığı beş maçta dört galibiyet ve bir mağlubiyet alan Çorum Belediyespor güreş takımı bu etap sonunda altıncı sıraya kadar yükseldi.

11-13 Kasım tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Süper Lig 2.Etap müsabakalarında Çorum Belediye Spor Kulübü, İstanbul Sultangazi, Ordu Gölköy ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’yi aynı skorlarla 6-4, Ankara TKİ Spor Kulübü’nü ise 9-1 yenmeyi başardı.

Tek mağlubiyetini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye’ye 7-3’lük skorla alan Çorum Belediye Spor Kulübü 2. Etap müsabakalarının ardından 6.sıraya yükselerek final yolunda şansını artırdı.

2 gün süren müsabakalarda 5 karşılaşmaya çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü ilk gün 2 karşılaşmaya çıkarken, İstanbul Sultangazi’yi ve Ordu Gölköy Güreş takımlarını 6-4 yenerek günü 2 galibiyetle kapatmayı başardı. İkinci gün müsabakalarında ise şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’a 7-3 mağlup olan Çorum Belediye Spor Kulübü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’yi 6-4, Ankara TKİ’yi ise 9-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 3.etap karşılaşmaları Mayıs ayı içerisinde yapılacak.