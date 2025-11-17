U 16 Ligi Final Grubunda heyecan hafta sonu oynanan iki maçla başladı.

Final Grubu ilk maçında B grubundan birinci olarak çıkan Gençlerbirliği ile A grubundan ikinci olarak çıkan Mimar Sinanspor takımları karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Gençlerbirliği 3. dakikada Berat’ın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta morallendi ve kalan bölümde kontrollü bir futbol ortaya koydu.

Çok daha tecrübeli isimlerden kurulu Mimar Sinanspor ilk yarıda futbol adına beklentilerin çok uzağında kaldı ve pozisyon üretmekte zorlandı.

İkinci yarıda ise Mimar Sinan bassı kurdu Gençlerbirliği kontrotaklarla gol aradı.

Yeşil beyazlı takımda umutların azaldığı son bölümde bitime 5 dakika kala kazanılan penaltı atışını Yağız ile gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı.

Bu golden sonra hem fiziksel hamde moralmen oyundan düşen Gençlerbirliği karşısında üç dakika sonra Umut sahneye çıktı ve takımını galibiyet getiren golü atarak maçın skorunu belirledi: 2-1

Bu maçın ardından oynanan ikinci maçta ise A grubu birincisi Vefaspor ile B grubu ikincisi Sungurlu Belediyespor karşılaştı. Geçen sezonki tecrübeli kadrosu ile Vefaspor maça hızlı başladı ve 11. dakikada Elvan ve 20. dakikalarda Eray’ın attığı gollerle ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdürdü.

İkinci yarının başında Elvan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarken 56. dakikada Vahit ile 4-0 öne geçen Vefaspor kalan bölümde bu skoru korudu ve maçı 4-0 kazanarak ilk maçlar sonunda liderliğe oturdu.