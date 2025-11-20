Çorum Valisi Ali Çalgan, “Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle Çorum Çocuk Hakları İl Komitesi Temsilcilerini makamında kabul etti.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden olduğunu belirten Vali Çalgan, her çocuğun, yaşama, barınma eğitim, sağlık gibi temel haklarının korunmasının tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Tüm çocukların haklarının güvence altına alındığı, barış ve huzur içerisinde yaşanılan bir dünya temennisinde bulunan Vali Çalgan, yarınların umudu olan tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.