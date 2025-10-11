Voleybol 1. ve 2. liginde hafta sonunda temsilcilerimizin oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanacak erkekler 1. liginde Sungurlu Belediyespor- Düzce Belediyespor Akademi maçını Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Eyüp Burak Cerit yapacak.

Maçın Gözlemcisi ise Mahmut Uysal.

Kadınlar 2. liginde Çorum’un iki temsilcisi Çorum Voleybol ile Çorum Arenaspor takımları arasında yarın saat 13’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak maçı ise Hüseyin Kamber yönetecek yardımcılığını ise Burak Karaca yapacak. Maçın gözlemcisi ise Hasan Öztürk.