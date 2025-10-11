Kadınlar 2. Voleybol Ligi 14. grupta ikinci hafta maçları bugün oynanacak.

Grupta iki Çorum takımı Çorum Voleybol ile Arenaspor takımları ilk ilk derbisinde Atatürk Spor Salonunda karşlaşacak. Diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise Fındıklı 1974 takımına konuk olacak.

Ligde ilk hafta Rize Endüstri Meslek Lisesi karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ile sezona lider olarak başlayan Çorum Voleybol ilk maçında rakibi çekildiği için oynamadan geçen Çorum Arenaspor takımı bugün saat 13’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Çorum Voleybol ligdeki liderliğini devam ettirmek için Arenaspor ise ilk maçını kazanmak için mücadele edeceği maçın oldukça zorlu geçmesi bekleniyor.

Gruptaki diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise Superpool Fındıklı1974 takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

İlk maçında evinde Bordomavi61 takımına 3-1 yenilen Osmancık Belediyespor ilk maçında Hopa Belediyespor’a deplasmanda 3-1 yenilen Fındıklı1974 takımı ile yarın saat 15’de Fındıklı Spor Salonunda karşılaşacak. Temsilcimiz ilk galibiyeti almak için mücadele edecek.