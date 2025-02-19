Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig'de kadro değeri sıralamasında 16. sırada yer aldı.

Transfermarkt'ın Şubat ayında kadro değeri sıralamasını güncelledi. Buna göre 2024 yılında 5.34 milyon Euro olan Çorum FK'nın kadro değeri 6.2 milyon Euro'ya yükseldi ancak sıralamada 2 basamak birden geriledi. Çorum FK, kadro değeri bakımından 14.sıradan 16.sıraya geriledi.

Trendyol 1. ligin en pahalı kadrosu açık ara Ankaragücü kulübünde olurken en ucuz kadrosu ise lige son anda katılan Yeni Malatyaspor olarak açıklandı.

Ankaragücü kulübünün kadro değeri 12.48 milyon Euro olarak açıklanırken, Ankaragücü'nü 11.98 milyon Euro ile Fatih Karagümrük ve 11.03 milyon Euro ile Kocaelispor izledi.