Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’nun maç sonu yaptığı açıklamanın perde arkası belli oldu. Maçın devre arasında Van Atatürk Stadyumu’nda Çorum FK’nın kullandığı soyunma odasının elektrik ve suları kesildi ve kırmızı siyahlı takım karanlıkta devre arası çalışmasını yaptı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Vanspor maçının ardından “Bize gerek saha gerek soyunma odası gerekse koridorda deplasmanı yaşattılar” açıklamasının ne olduğunu anlamakta herkes zorlandı. Bu konuda yönetim tarafından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dün aldığımız bilgiye göre Vanspor–Çorum FK maçının devre arasında Çorum FK’nın kullandığı soyunma odasının elektrik ve suyu kesildi. Çorum FK yöneticileri bu sıkıntının giderilmesi için yaptıkları girişimde arıza olduğu belirtildi ancak koridorun diğer tarafındaki Vanspor soyunma odasında hiç bir arıza yoktu.

Kırmızı siyahlı takım maçın devre arasında taktiksel uyarıları karanlıkta ve suları akmayan bir soyunma odasında yapmak zorunda kaldı. İşin acı tarafı ise bu sıkıntının dile getirilmemesi.