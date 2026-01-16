Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 21.haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı siyahlılar, küme düşmesi neredeyse kesinleşen rakibini mağlup ederek, ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Ligde son 2 maçının kaybederek 7.sıraya kadar gerileyen kırmızı siyahlılarda bu maçta yeni transferler ilk kez seyirci önüne çıkacak.

Kırmızı siyahlılarda bu maçta cezalı olan Erkan Kaş ve Burak Çoban forma giyemeyecek.