Gelişim’de Çorum FK U 19’da Ankaragücü’nden bir puanla döndü
SAHA: MKE Tandoğan Tesisleri.
HAKEMLER: Sadık Onur Karaçam, Ali Burak Aksakallı, Esma Karaçay. 4. Hakem: Deniz Oğuzhan Boztaş,
MKE ANKARAGÜCÜ U 19: Ömer Melik, Barış, Berke, Ahmet Selim, Muhammed Ali,. Mehmet, Dağlar, Turgut, Kadir, Recep Yiğit, Süleyman Emre.
YEDEKLER: Muhammed Kürşat, Muhammed Ali, Raşif Efe, Mehmet Sarp, Arafat, Kerem, Yağız Arda.
ARCA ÇORUM FK U 19: Alihan, Ömer Faruk, Mikail, Kartal Deha, Uğur Barış, Yunus Emre, Arda, Deniz Doruk, Vedat, Burak, Sami Ege.
YEDEKLER: Ahmet Efe. Berat Yiğit, Bedirhan, Yiğit, Mustafa Ercan, Süleyman Anıl, Yusuf.
Muhabir: Çorum Hakimiyet