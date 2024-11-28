Ahlatcı Çorum FK Gelişim Ligi takımlarına hakem eğitmeni tarafından seminer verildi.

Futbol Federasyonu’nun Gelişim Ligi takımları için uyguladığı seminerden Çorum FK önceki akşam geçti. Yeni Spor Salonu Toplantı Salonu’nda yapılan eğitim seminerine kırmızı siyahlı takımın U 14, U 15, U 16, U 17 ve U 19 takımlarının futbolcuları ve antrenörleri katıldılar.

Çorum Futbol Hakem Eğitmeni Özgür Demirci tarafından verilen seminerde değişen oyun kuralları ve futbolcuların yanlış bildikleri konusunda slayt gösterimi eşliğinde bilgiler verdi ve sporcuların sorularını cevaplandırdı.